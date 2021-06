Championnats nationaux d'athlétisme : Ultime occasion pour décrocher une qualification olympique

Les championnats nationaux d'athlétisme auront lieu samedi et dimanche au stade Roi Baudouin à Bruxelles. Les séries seront organisées samedi alors que les finales auront lieu dimanche. Pour pas mal de participants, il s'agira de la dernière chance d'obtenir une sélection olympique, dont la date limite est fixée à mardi prochain.

Parmi les engagés, on retrouvera quelques grands noms déjà qualifiés pour Tokyo. Ainsi, Nafi Thiam combinera le saut en hauteur et le lancer du poids. On retrouvera aussi Ben Broeders (saut à la perche), Eliott Crestan (800 mètres), Hanne Claes (400 mètres haies), Elise Vanderlest (1.500 mètres) et Cynthia Bolingo (200 mètres). Sur le 400 mètres haies, Hanne Claes devra se passer de la concurrence de Paulien Couckuyt, qui a déclaré forfait en raison d'une blessure au dos.

Cependant, plusieurs athlètes belges ne sont pas encore assurés d'une qualification et tenteront de l'assurer via leur place dans le ranking mondial. Il ne devrait y avoir aucun souci pour Anne Zagré (100 mètres haies), Jonathan Sacoor (400 mètres) et Kévin Borlée (400 mètres), qui s'alignera sur le 200 mètres. Pour d'autres athlètes, il faudra tout donner ce weekend pour remonter dans le classement mondial. Ce sera notamment le cas de Rani Rosius (100 mètres), Imke Vervaet (200 mètres), Eline Berings (100 mètres haies), Claire Orcel (saut en hauteur), Fanny Smets (saut à la perche), Robin Vanderbemden (200 mètres), Dylan Borlée (400 mètres), Michael Obasuyi (110 mètres haies), Thomas Carmoy (saut en hauteur), Philip Milanov (lancer du disque) et Soufiane Bouchikhi (5.000 mètres).