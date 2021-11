Championnats du monde de tennis de table : Cedric Nuytinck et Martin Allegro, qui écarte le 20e mondial, en seizièmes de finale

Cedric Nuytinck et Martin Allegro se sont qualifiés pour les seizièmes de finale des Championnats du monde de tennis de table, mercredi à Houston, aux États-Unis.

Après sa victoire au premier tour contre l'Indien Sharath Kamal Achanta, 30e mondial, le N.1 belge Cedric Nuytinck (ITTF 75) a pris la mesure de l'Iranien Noshad Alamiyan (ITTF 69) sur le score de 4 sets à 1 (11-8, 10-12, 11-8, 11-6, 11-9). Le gaucher flandrien de 28 ans sera opposé au Brésilien Hugo Calderano, 4e mondial, pour une place en huitièmes.

Plus tard dans la journée dans le George R. Brown Convention Center de la ville texane, Martin Allegro (ITTF 122) a brillé lors de son match du 2e tour en battant le Sud-Coréen Sangsu Lee (ITTF 20). La partie s'est ponctuée sur le score net et sans appel de 4 sets à 0 (11-8, 11-5, 11-9, 11-8). Le Boussutois de 25 ans affrontera l'Américain Kanak Jha (ITTF 31) en seizièmes.

Florent Lambiet (ITTF 105) et Robin Devos (ITTF 120) n'ont pas passé le cap du premier tour mardi, comme Nathalie Marchetti (ITTF 143) et Margo Degraef (ITTF 155) chez les dames.

En double messieurs, Robin Devos et le Finlandais Benedek Olah ont franchi le premier tour en disposant 3-0 (11-2, 11-3, 11-8) des Omanais Muhannad Al Balushi et Asad Alraisi. Exemptés de premier tour, Florent Lambiet et Martin Allegro entreront en lice au 2e tour face aux Slovènes Deni Kozul/Darko Jorgic. Associé au Polonais Jakub Dyjas, Cédric Nuytinck était lui aussi dispensé de 1er tour en double. Le duo débutera face aux Autrichiens Daniel Habesoh/Robert Gardos.

En double dames, Nathalie Marchetti et Margo Degraef, associées, se sont imposées 3-2 (5-11, 11-8, 7-11, 11-9, 11-7) au 1er tour contre les Américaines Yue Wu et Lily Zhang. Elles défieront, pour une place en huitièmes, les Indiennes Archana Girish Kamath et Manika Batra.

En double mixte, Florient Lambiet et Nathalie Marchetti défieront jeudi les Espagnols Maria Xiao et Alvaro Robles pour une place en huitièmes de finale.