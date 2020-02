Bruynseels et Devos en finale de la Coupe du Monde de saut d'obstacles - Equitation - 09/02/2020 Niels Bruynseels accompagnera Pieter Devos à Las Vegas en avril prochain pour la finale de la Coupe du Monde de saut d’obstacles. Le cavalier malinois (sur Ilusionata van’t Meulenhof) a pris la 3e place du prestigieux Grand Prix de Bordeaux, treizième étape de la Coupe du Monde en zone Europe de l’Ouest. Bruynseels, comme huit autres, avait réalisé le sans-faute au 1er parcours et se retrouvait donc au barrage. Six paires signaient un nouveau sans-faute, mais cette fois le chrono comptait. Le Suisse Steve Guerdat (N1 mondial, Champion olympique en titre, triple vainqueur en titre de la Coupe du Monde) était le plus rapide, l’Allemand Daniel Deusser prenait la 2e place, et notre compatriote la 3e,….juste devant l’autre belge : Pieter Devos, 4e sur Apart. Il reste une manche à disputer dans deux semaines en Suède, les 18 premiers seront du voyage à Las Vegas en avril prochain pour la grande finale. Pieter Devos était déjà assuré d’en être, dorénavant Niels Bruynseels également. Un 3e belge pourrait encore se qualifier : Wilm Vermeir. Nos cavaliers continuent à performer au plus haut niveau, c’est de bon augure pour les prochains J.O. où la Belgique présentera une équipe (4 cavaliers).