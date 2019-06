Brussels Urban Youth Games: un projet sportif rempli d'espoir, initié par Jacques Borlée

"Je vais vous parler de rêve, d’espoir, de ma ville : Bruxelles. Et de comment on peut transformer le négatif en positif." Ces quelques mots de Jacques Borlée évoquent l’organisation ces 24 et 25 juin prochains du premier Brussels Urban Youth Games. Ce grand rassemblement sportif (des milliers de jeunes bruxellois entre 10 et 12 ans s’y rendront) est porteur d’un véritable message d’espoir pour Bruxelles et plus particulièrement pour Molenbeek, où se déroulera l’événement. Une commune dont l’image a été écornée à la suite des attentats de Paris et de Bruxelles. Jacques Borlée a imaginé ces "Jeux Urbains" afin de donner un nouvel espoir à la jeunesse et promouvoir les valeurs d’éducation, d’ouverture, d’excellence et de dépassement de soi: des valeurs véhiculées par le sport.

"Ce qui est fondamental, c’est de donner l’espoir"

Rendre l'espoir à la jeunesse bruxelloise par le sport, dans la commune meurtrie de Molenbeek, c'est le concept. Jacques Borlée explique l'émergence de cette idée par une histoire émouvante. Son histoire. Et celle de sa famille lors des attentats de Bruxelles en 2016. "Le 22 mars 2016 Bruxelles a explosé à Zaventem et dans le métro... ma fille a pris un des derniers avions à avoir décollé de Zaventem ce jour-là. À 2h du matin, j'étais à Orlando dans une panique générale et on ne savait pas où était Alizia. J'étais à l'aéroport d'Orlando quand elle a atterri, il y avait une vingtaine de caméras... tout le monde a pleuré, ils ne savaient pas ce qui s'était passé. C'était un moment très fort. Pendant six semaines, je n'ai entendu parler, ici aux Etats-Unis que de Molenbeek... On peut montrer que par l'intermédiaire de la jeunesse, on peut réaliser des choses incroyables. Et changer tout ça en positif. C'est ça l'idée des Brussels Urban Youth Games."

Athlétisme, natation, tennis, judo mais aussi des sports collectifs tels que le football, le basket, le hockey ainsi que de la randonnée vélo et du jogging ajoutés à des activités autour du fair-play... seront au programme de ces jeux bruxellois. De quoi tenter un large panel de jeunes dans les écoles de la capitale belge.

Jacques Borlée a de grands espoirs pour ces "Jeux de la jeunesse urbaine bruxellois". Il espère découvrir des talents, susciter des vocations et en faire un vivier pour les Jeux Olympiques 2028, à Los Angeles. "Mon grand espoir, c'est que dans les Brussels Urban Youth Games il y ait des jeunes Bruxellois qui participent aux JO 2028. Ce serait quelque chose de formidable. Ce qui est fondamental, c'est de donner l'espoir et c'est comprendre que le sport est une vibration incroyable où le jeune peut s'exprimer. Par l'intermédiaire du sport on peut créer des rencontres entre tous les jeunes Bruxellois et puis entre tous les jeunes Européens." Ces derniers seront concernés l'an prochain puisqu'une édition internationale est prévue pour juin 2020.