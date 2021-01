Boxe : Alain Vanackère, manager de Merhy : "On espère organiser un combat pour la défense de sa ceinture"

Alain Vanackère, manager de Merhy : "On espère organiser un combat le 26 juin pour la défense de... Ryad Merhy est devenu le tout premier boxeur belge champion du monde. Le Bruxellois de 28 ans hérite de la ceinture WBA des poids lourds-légers (-90,719 kg) dans des circonstances un peu particulières puisque le Kazakh Beibut Shumenov a refusé de l’affronter. Shumenov a donc été déchu. Désormais, le challenger pour le titre est le Cubain Yuniel Dorticos.

Ryad Merhy est devenu le tout premier boxeur belge champion du monde. Le Bruxellois de 28 ans hérite de la ceinture WBA des poids lourds-légers (-90,719 kg) dans des circonstances un peu particulières puisque le Kazakh Beibut Shumenov a refusé de l’affronter. Shumenov a donc été déchu. Désormais, le challenger pour le titre est le Cubain Yuniel Dorticos. Ce vendredi soir, Alain Vanackère a reçu une excellente nouvelle pour son joueur : "J’ai reçu un document de trois pages qui explique toute la procédure et qui dit qu’à la fin Ryad devient champion du monde. On attend ce titre depuis 15 mois. Ryad a gagné son titre le 19 octobre 2019 et j’ai directement demandé que Ryad soit proclamé champion du monde et que Shumenov soit déclassé. Mais le manager de Shumenov a tout fait pour retarder les choses. On travaillait depuis le mois de novembre pour organiser un championnat du monde et faute d’un accord, Merhy a obtenu le titre", commence Alain Vanackère, le manager du boxeur.

Du côté de Ryad Merhi, c'est un sentiment de fierté d'avoir enfin la ceinture : "Je suis fier, soulagé parce que c'est quelque chose qu'on attend depuis quelques années. Je savais qu'on allait recevoir des nouvelles cette semaine. Je pense que je le mérite. On a combattu pour une ceinture intérimaire, car Shumanov était blessé. Et cette position d'intérimaire me permettait de le combattre. Et comme ça n'a pas été possible, il a été déchu de sa ceinture." Une ceinture qu'il compte bien défendre : "On espère avoir des nouvelles d'ici un mois pour le combat contre Dorticos. Il est connu dans le milieu, c'est un honneur pour moi, mais je suis champion du monde, je dois marquer mon histoire. C'est un gros challenge et si je le bats, les portes vont s'ouvrir à moi. Que ce soit en Belgique ou à l'étranger, je devrais quand même défendre mon titre. Je vais pouvoir mettre la ceinture dans mon armoire et je vais pouvoir me considéré comme un champion."

Un combat pour défendre la ceinture le 26 juin en Belgique ?

Cela tombe bien, son manager est déjà en train de préparer la suite. "Une chose est claire, Ryad est champion du monde et on va travailler pour organiser un combat en Belgique. On espère faire ça le 26 juin, mais il faudra voir avec les mesures sanitaires et si cela se fera avec ou sans public On a l’idée d’une salle, au Dôme de Charleroi ou au Country Hall de Liège. Il reste encore un peu de temps pour proposer un combat à Dorticos, le nouveau challenger. Il faut encore qu’on trouve des soutiens pour organiser un superbe gala." Un challenger pas évident, mais qui ne fait pas peur à notre boxeur belge : "Ryad a installé un espace d’entraînement chez lui. Il est à 70-80% de ses capacités et on a 3-4 mois pour le préparer. Car Dorticos est un top 5 mondial qui a déjà été champion du monde. Ce n’est pas un morceau facile, la WBA nous a imposé le plus gros challenger mais Ryad est prêt à relever le défi", conclu Alain Vanackère.