Bart Swings renonce aux championnats de Belgique de roller

Bart Swings ne disputera pas les championnats de Belgique de roller, qui auront lieu les 19 et 20 mai à Evergem (piste) et Tirlemont (route). Le Louvaniste préfère prendre le départ de marathons en France, à Rennes et Dijon, pour préparer les Mondiaux.

"Je pense que ces marathons conviennent mieux à la préparation des Mondiaux", a déclaré Swings en marge des épreuves de la Coupe d'Europe à Heerde, aux Pays-Bas, où il décroché deux victoires ce weekend. C'est là que les Mondiaux auront lieu en juillet.

Avant cela, Swings prendra le départ des marathons de Rennes (27/05) et Dijon (10/06).

Après les Mondiaux, Ostende accueillera l'Euro du 17 au 23 août.