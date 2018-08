Bart Swings remporte l'or sur le marathon à l'Euro de Roller

Bart Swings a défendu avec succès son titre de champion d'Europe de marathon en roller, jeudi à Ostende. Dans le dernier tour de l'épreuve, disputée à travers les rues du centre de la ville côtière, il a réussi à se défaire de ses deux compagnons d'échappée l'Espagnol Patxi Peula et le Néerlandais Crispijn Ariëns.

Swings est tombé à la mi-course mais a réussi, comme l'année dernière au Portugal, à remporter le titre européen au marathon. "A cause de cette chute, la course est devenue très difficile et je n'avais pas envie d'aller au sprint", a dit Swings après la course.

Une heure auparavant Jason Suttels s'était emparé du titre chez les juniors, son troisième titre dans cet euro ostendais. "J'ai apprécié la course", a dit Suttels. "Mon plan était de ne laisser personne partir et de faire les quatre derniers tours à fond. Je sentais que je pouvais le faire, même si c'était difficile."

Sandrine Tas n'a pas joué un rôle majeur dans le marathon féminin. Elle a terminé dixième après avoir remporté le sprint du peloton.

Le bilan de la Belgique est excellent avec 24 médailles : douze médailles d'or (dont 7 rien que pour Sandrine Tas), quatre médailles d'argent et huit médailles de bronze.

World Skate, la nouvelle organisation mondiale du roller (patinage à roulettes en ligne), aime attirer l'attention sur le statut olympique, qui semble imminent en raison de sa présence aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. En revanche, l'organisation des championnats d'Europe l'année prochaine n'est pas encore décidée.