Bart Swings candidat au record de l'heure en roller

Pour Frank Fiers, Bart Swings pourrait bien être un candidat sérieux au record du monde de l'heure en roller (patinage à roulettes en ligne). Fiers, ancien détenteur officieux du record, l'a déclaré dimanche après avoir été détrôné par Felix Rijhnen. L'Allemand a parcouru 39,932 kilomètres en 60 minutes.

Selon toute vraisemblance, le prochain record du monde pourrait dépasser la barre des 40 km. Fiers, entraîneur de l'équipe des Pays-Bas depuis 2016, a avancé que son protégé Crispijn Ariëns ainsi que les Colombiens étaient capables d'y parvenir.

"Peut-être vais-je faire un jour une tentative", a dit Swings dans une vidéo où il a encouragé Rijhnen. Le Louvaniste a souligné que les qualités physiques étaient évidemment nécessaires mais que ce record était avant tout un défi mental.

Si le Belge devait se lancer dans une telle aventure, ce ne serait certainement pas avant les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, prévus pour 2022. En effet, une préparation minutieuse est nécessaire pour briser ce record. Aussi et surtout spécialiste du patinage de vitesse, Swings se concentrera, d'ici Pékin, sur la défense de sa médaille d'argent sur la mass start décrochée à Pyeongchang en 2018.

Sur marathon (42,195 km), Swings possède un meilleur temps personnel de 56:49 effectué à Berlin. Cela ne veut pas spécialement dire qu'il battra facilement le record du monde. "Je n'ai jamais eu autant de mal que dans le dernier quart d'heure de ma course à Groningue", s'est souvenu Fiers en évoquant sa tentative réussie il y a quinze ans.

Dimanche, la prestation de Rijhnen est la première officielle à figurer dans le livre des records de World Skate. La fédération internationale a élaboré des règles et des protocoles à cet effet. Par exemple, les roues ne peuvent pas avoir un diamètre supérieur à 110 millimètres et les records doivent être établis sur une piste de 200 mètres de long. Toutefois, un registre officieux du record de l'heure est tenu depuis 1910 et les 26.430 mètres parcourus par le Britannique Hal Berte. Fiers avait atteint 36,51440 km lors de son record à l'époque officieux établi sur la piste de Groningue, longue de 400 mètres.