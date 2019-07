Au pied du podium à Edmonton, Claire Michel intègre le top 10 de la série mondiale

En lutte tout au long de la course pour la victoire finale, Claire Michel a dû se contenter d'une 4e place lors de la 7e et avant-dernière manche des World Series de triathlon (WTS), disputée sur distance sprint (750 m natation, 20 km de cyclisme, 5 km à pied), samedi à Edmonton, au Canada. Si, en l'absence de quelques ténors de la discipline, la victoire est revenue à l'Australienne Emma Jackson, la triathlète belge a néanmoins réussi à intégrer, grâce à ce résultat, le top 10 mondial de la série mondiale dont la finale se déroulera à Lausanne le 31 août prochain.

Pour son premier succès en WTS, Jackson s'est imposée en 1h01:23, devant l'Américaine Summer Rappaport-Cook (1h01:25) et sa compatriote Aschley Gentle (1h01:27). Les deux représentantes belges, Claire Michel et Valérie Barthelemy, ont fait la course en tête jusqu'à la fin du vélo. Lors des 5 derniers kilomètres à pied, Claire Michel a aisément suivi les premières pour former un groupe de huit puis quatre leaders. Lors de l'accélération finale, la Bruxelloise n'a pu répondre à ses concurrentes, terminant à 15 secondes de Jackson, en 1h01:38, et à 11 secondes du podium.

Il s'agit du premier top 4 de Michel en WTS depuis le début de sa carrière. Un résultat qui lui permet également d'intégrer la 10e place au classement de la série avant la manche finale de Lausanne fin août. Valérie Barthelemy, pour son retour en WTS après blessure, s'est classée à la 14e place, en 1h02:27, empochant de précieux points en vue de la qualification olympique.

La course messieurs, avec les deux triathlètes belges Jelle Geens et Marten Van Riel, aura lieu plus tard dans la journée, tandis que le relais mixte se déroulera dimanche en fin de soirée.