Ancien kayakiste olympien, Bob Maesen devient Manager High Performance du COIB

Ancien kayakiste olympique, Bob Maesen, 43 ans, a été engagé comme Manager High Performance du COIB, a annoncé lundi le Comité Olympique et interfédéral belge. Il travaillera sous la direction d'Olav Spahl, patron du département du sport de haut niveau et entrera en fonction le 4 novembre prochain.

"Avec Philippe Préat, également Manager High Performance, il suivra de près la sélection, la préparation et l'encadrement des athlètes du Team Belgium sur le terrain", détaille le communiqué du COIB. "Il contribuera ainsi à ce que les athlètes puissent performer au plus haut niveau au niveau international et ce dans les meilleures conditions. Ceci en étroite collaboration avec les principaux acteurs du sport de haut niveau du pays: l'Adeps, Sport Vlaanderen et Ostbelgiën".

Directeur technique du sport de haut niveau et entraîneur à la Fédération flamande de canoë-kayak, Bob Maesen a participé à trois Jeux Olympiques, à Sydney en 2000, à Athènes en 2004 et à Pékin en 2008. Cet ingénieur industriel en électromécanique avait terminé cinquième du K2 sur 1.000m avec Wouter D'Haene en 2004 aux JO d'Athènes.

Son palmarès s'orne aussi d'un titre de vice-champion du monde de kayak en 2003 à Gainesville, toujours avec Wouter D'Haene, et 4e encore aux Mondiaux de Zagreb l'année suivante sur cette distance de 1.000m en K2 Il avait mis un terme à sa carrière en 2012.

Bob Maesen connaît déjà bien la maison olympique belge y ayant été membre de la Commission des athlètes du COIB de 2009 à 2017.