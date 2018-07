Anak Verhoeven en bronze à Arco

Anak Verhoeven s'est classée troisième en lead de la 4e manche de Coupe du monde, samedi à Arco, en Italie. L'Anversoise a été devancée par la Slovèene Janja Garnbret et l'Autrichienne Jessica Pilz. On retrouve ces trois grimpeuses au classement de la Coupe du monde. Janja Garnbret est en tête avec 380 points, devant Jessica Pilz (340) et Anak Verhoeven (181).

Héloïse Doumont a pris la 15e place. Elle est 30e de la Coupe du monde avec 22 points.

Chez les messieurs, la victoire est revenue à l'Autrichien Jakob Schubert, leader de la Coupe du monde avec 335 points.

Loïc Timmermans, éliminé en demi-finales, termine à la 17e position. Simon Lorenzi s'est classé 40e, juste devant Nicolas Collin. Sébastien Berthe est 70e.

Au classement de la Coupe du monde, Timmermans est 24e (44 pts).

La prochaine manche de Coupe du monde de lead se déroulera à Kranj, en Slovénie, les 29 et 30 septembre.