Amal Amjahid, le visage d'un Jiu Jitsu belge triomphant (2) - Week-end sportif - 01/12/2019 Amal Amjahid était l’invitée du Week-end sportif ce dimanche soir. On a évoqué avec elle sa carrière et ses huit titres de championne du monde. Mais aussi un fait parfois méconnu du grand public : la Belgique est une des nations phare de cette discipline, le Jiu Jitsu. Entretien avec une jeune-femme qui a bien les pieds sur terre et toujours plus d'ambition.