Alexandra Tondeur sur la 3e marche du podium de l'Ironman 70.3 à Kaprun

Alexandra Tondeur a pris la 3e place de l'Ironman 70.3 de Zell am See, dont la partie à vélo a dû être supprimée en raisons des conditions climatiques (neige en altitude), dimanche à Kaprun, Autriche. La Stéphanoise a bouclé l'épreuve réduite à 1,9 km de natation et 21,1 km de course à pied en 1h50:301, à plus de trois minutes de la gagnante, l'Allemande Laura Philipp (1h47:03) et à moins de deux minutes de la deuxième, la Chilienne Barbara Riveros (1h48:53). Tine Deckers s'est classée à la 5e place, en 1h53:16.

Tondeur est sortie de l'eau en 8e position et a rapidement progressé au classement pour s'emparer de la troisième place à mi-parcours du semi-marathon. Malgré un tempo plus rapide que Riveros, la Brabançonne wallonne n'a pu revenir sur la Chilienne, 5e des JO de Rio et récemment sacrée vice-championne du monde de longue distance. Tondeur a bouclé les 21,1 km de course à pied en 1h18:55, de loin son meilleur chrono sur Ironman 70.3 et le 2e temps après Philipp, qui a réussi à prolonger son titre de l'an dernier.

C'est le 4e succès sur 70.3 cette saison pour l'Allemande, après Marbella, Sankt Pölten et Kraichgau. Tine Deckers, 4e après la natation, a reculé d'un rang sur le semi-marathon pour terminer en 5e position.

Si Tondeur utilisait l'épreuve autrichienne en préparation aux prochains championnats d'Europe de triathlon complet, le 23 septembre à Madrid, Deckers quant à elle peaufinait sa forme en vue de la finale du circuit Ironman, le 13 octobre à Hawaii.

Chez les messieurs, la victoire est revenue à l'Autrichien Michael Weiss, en 1h36:14, devant son compatriote Andreas Giglmayr (1h37:06) et le Hongrois Laszlo Tarnai (1h38:26). Aucun triathlète professionnel belge n'était engagé dans la course masculine.