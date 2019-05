Alexandra Tondeur championne du monde longue distance à Pontevedra

Alexandra Tondeur a remporté les Mondiaux ITU Longue distance de triathlon (1,5 km de natation, 113 km à vélo et 30 km à pied) à Pontevedra en Espagne. Notre compatriote a franchi la ligne après 5h48:01 d'effort. Le duo espagnol Judith Corachan-Anna Noguera a complété le podium.



Chez les hommes, Javier Gomez a une nouvelle fois démontré son incroyable polyvalence au plus haut niveau. L'Espagnol, 2e sur un quart en WTS aux Bermudes il y a à peine une semaine, s'est imposé (5h05:41) devant son compatriote Pablo Dapena (5h11:21) et le Slovène Jaroslav Kovacic (5h12:02).



Alexandra Tondeur a livré la course parfaite dans le nord-ouest de l'Espagne. Elle a bien limité la casse en natation, ramenée à 1,5 km (au lieu de 3) en raison de la température de l'eau. Alex a bouclé cette première section en 12e position à deux minute de la tête. Elle a ensuite entamé sa remontée à vélo. Un trio s'est composé dans le premier tour vélo avec Tondeur, la Française Manon Genet et la Danoise Camilla Pedersen. La Tricolore a rejoint la deuxième transition avec une petite marge sur notre compatriote. Pedersen a renoncé au début de la course à pied pour raison médicale. La Danoise, ancienne championne d'Europe et ex-championne du monde longues distances, était l'une des favorites.



Intermédiaire après intermédiaire, la Brabançonne a grignoté son retard sur la leader. Après près de 4h30 de course, les deux jeunes filles sont lancées dans un duel aussi mental que physique. A ce jeu-là, Alex n'est pas du genre à flancher. Dans le 3e tour à pied, elle est passée devant. La Française s'est accrochée puis craque d'un bloc. A l'entame du dernier tour, la Belge a creusé un trou de 2 minutes. Le podium de Genet va même s'envoler. La Française est avalée par les Espagnoles Corachan et Noguera dans les derniers kilomètres. Alex, elle, ne sera plus inquiétée et savoure ce magnifique titre mondial.



Sixième l'an dernier au Danemark et championne d'Europe "moyenne distance", Tondeur étoffe un peu plus son palmarès international. La Stéphanoise de 32 ans est la deuxième Belge à monter sur la plus haute marche du podium, après Kathleen Smet en 2005.