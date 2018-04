Alexandra Tondeur 6e et Kenneth Vandendriessche 8e pour leur rentrée à l'Ironman de Marbella

Alexandra Tondeur, 6ème chez les dames, et Kenneth Vandendriessche, 8ème chez les messieurs, ont terminé premiers Belges de la 1ère édition de l'Ironman 70.3 de Marbella, dimanche dans le sud de l'Espagne.

Pour sa reprise en compétition, la Stéphanoise a bouclé l'épreuve, disputée sur les distances de 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied, en 4h42:58. La victoire chez les féminines est revenue à l'Allemande Laura Philipp, en 4h25:29, devant l'Italienne Marta Bernardi (4h31:29) et sa compatriote Daniela Saemmler (4h33:30).

Sortie à 2:37 de la tête de course (10ème), Tondeur a accumulé un retard de plus de 14 minutes sur Philipp au terme du difficile parcours vélo et près de 9 minutes sur le podium. Un semi-marathon couru en 1h22 le long de la Costa del Sol a permis à la Brabançonne de se rapprocher du top 5 mais sans l'atteindre.

Sofie Goos, qui a terminé le vélo en compagnie de Tondeur, n'est pas repartie en course à pied, victime d'un problème musculaire survenu la veille de l'épreuve.

A l'avant de la course masculine, c'est au sprint que la victoire s'est jouée, revenue au Britannique David McNamee en 3h57:47, devant l'Américain Chris Leiferman (même temps) et l'Allemand Andreas Dreitz (3h58:42).

Pour sa part, Vandendriessche a quitté la 2ème transition en 14ème position, à 6:49 du leader. Auteur d'un semi-marathon en 1h15:26, le Flandrien a remonté 6 places pour terminer en 4h06:09. Sven Van Luyck est 22e (4h13:17) et Dirk Baelus 41ème (4h35:54).