2020, année de l'athlétisme belge?

Au moment décrire ces lignes, plusieurs athlètes belges ont déjà réussi le minima qualificatif pour les jeux (en plus des trois relais 4X400 mètres). Citons Hanne Claes sur 400 haies, Isaac Kimeli sur 5000 mètres, Koen Naert et Bashir Abdi sur marathon. Mais aussi Nafissatou Thiam qui est qualifiée à la longueur, à la hauteur et à l’heptathlon. En principe, elle ne devrait prendre part qu’aux deux jours d'épreuves de l'heptathlon aux prochains jeux olympiques d'été où elle défendra son titre obtenu à Rio en 2016. Mais imaginons que son coude, blessé à plusieurs reprises ces derniers mois, ne lui permette pas de lancer le javelot, elle disposerait de deux cartouches supplémentaires pour s'illustrer. Même s'il s'agit là d'un scénario peu probable.

Au vu de son palmarès et de son omniprésence au sommet de la hiérarchie mondiale des épreuves combinées, la namuroise sera légitimement la tête de pont de la délégation belge au sens large et plus particulièrement du contingent de sportifs qui prendront part aux épreuves d'athlétisme. Les supporters attendront d'elle quelle reconduise son titre même s'ils doivent avoir conscience des sacrifices et de l’investissement que pareille entreprise représente. Toutefois, si elle y parvient, cet exploit constituerait une première dans l’histoire du sport belge puisque jamais jusqu'à présent jamais un(e) champion(ne) olympique belge, tous sports confondus, n'est parvenu à confirmer un titre olympique.

En principe, je ne disputerai pas d'heptathlon complet

La récente vice-championne du monde à Doha a repris l'entraînement mi-novembre après une coupure complète de trois semaines. Elle s'envolera prochainement pour plusieurs semaines en Afrique du Sud où elle peaufinera sa forme en vue de la saison en salle. "Je ne prendrai pas part aux championnats du monde indoor en Chine mais je ne m'interdis pas de prendre part à l'une ou l'autre petite compétition en salle en Belgique" nous confiait-elle récemment. Un programme encore flou qui devrait la voir s'aligner dans des meetings en Europe une fois les beaux jours revenus, dans des épreuves isolées mais elle ne prendra probablement pas part à un heptathlon de préparation complet. Ce qui serait inédit par rapport à ses habitudes de préparation et particulièrement audacieux, mais stratégique. "S'aligner sur un heptathlon, ça signifie devoir calculer un pic de forme et axer spécifiquement la préparation des semaines qui précèdent l'épreuve sur cet événement en particulier. Mais aussi prévoir deux semaines de récupération minimum. Nous ne sommes qu'à 7 mois des jeux, du coup, c'est peut-être un peu court de réfléchir de la sorte."

A Tokyo, nous réaliserons notre rêve

Derrière elle, impossible évidemment de déterminer à l’avance quelle sera l’ampleur de la délégation, tout dépendra du long processus de qualification. Une procédure de sélection modifiée cette année avec l’introduction du ranking mondial mis en place par World Atheltics, la fédération internationale d’athlétisme. En gros, les athlètes pourront se qualifier de deux façons: soit grâce à un minima comme c'était le cas précédemment soit en fonction de leur place au classement mondial dans leur discipline respective.

Une chose est certaine, on pourra compter aussi sur les relayeurs des Tornados qui tenteront à Tokyo de décrocher leur 14e médaille internationale. Eux qui comptent une ou plusieurs médailles dans tous les grands championnats (championnats du monde, d’Europe, en salle et en plein air, mondiaux de relais…) mais pas encore aux Jeux Olympiques. Pour les jumeaux Borlée, présents dans le projet depuis les jeux de Pékin en 2008, il s'agira probablement là de leur dernière chance de briller à pareil niveau.

A côté des Tornados, il y aura deux autres relais présents à Tokyo, le relais mixte pour une première et le relais féminin, les Cheetahs qui amèneront un vent de fraîcheur dans la délégation, elles qui réalisent le rêve de leur vie en prenant part aux jeux. "Quand on a lancé le projet en mars 2018, on a dit que notre rêve, c'était d'aller aux JO" explique Camille Laus, la capitaine. "Ça paraissait fou mais nous y sommes parvenues à force d'y croire et de s'entraîner dur."

Et pour celles et ceux qui ne brilleront pas au Japon, ou qui ne parviendront pas à se qualifier pour les jeux, il leur restera un examen de repêchage: les championnats d'Europe à Paris fin août (du 25 au 30/08).