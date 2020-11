Fadiga : "Maradona, un homme très chaleureux, le meilleur joueur au monde"

L’icone, le génie, le magicien Diego Armando Maradona, mort ce mercredi à l’âge de 60 ans, était un artiste à l'inspiration intarissable balle au pied, un phénomène du sport resté un demi-dieu en Argentine malgré ses excès en tout genre.

"L’année 2020 aura décidément été très mauvaise pour nous tous. C’est une très triste nouvelle. On vient de perdre une légende, le meilleur joueur au monde à mes yeux. J’avais demandé, étant plus jeune, à obtenir le numéro 10 pour être un peu dans son style, ou comme Enzo Francescoli et Zinedine Zidane, de véritables inspirations. Maradona était au-dessus de tout le monde", a indiqué Khalilou Fadiga, très ému.

Et l’international sénégalais et proche de la Belgique d’ajouter : "J’ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, c’étaient toujours des moments très agréables, indépendamment de ce qu’on peut dire de lui en dehors du terrain. C’était une personne très humaine, un homme très chaleureux. Sur le football, les images parlent d’elles-mêmes. J’ai joué contre lui et j’ai joué avec lui plusieurs matches de gala : il était resté quelqu’un de profondément bon. Repose en paix, Diego."

Quelques minutes après l’annonce du décès de Maradona, l'Argentine a décrété trois jours de deuil national dans le pays qui perd l'une de ses personnalités les plus adulées, plongeant la nation dans des chaudes et longues larmes.