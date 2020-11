Diego Maradona - © RTBF Auvio

Diego Maradona et l'échauffement le plus incroyable de l'histoire - Football - 25/11/2020 Le souvenir des buts légendaires de ce dribbleur hors-pair au 1,65 m laissera une trace indélébile dans tous les clubs où il est passé, de Boca Juniors, son club de coeur à Buenos Aires, à Naples, où il a évolué de 1984 à 1991 au sommet de sa carrière en Europe, après un passage à Barcelone. Beaucoup d’images, comme sa célèbre ‘Main de Dieu’ par exemple, reviennent à l’esprit lorsqu’on songe au génie argentin. C’est le cas également de son échauffement incroyable avant la demi-finale retour de Coupe de l’UEFA en avril 1989 avec Naples (face au Bayern Munich). Sur l’air de ‘Live is life’, Maradona enchaine jonglages et pas de danse dans une décontraction incroyable. Le tout, lacets dénoués et veste à la taille. Maradona, à jamais dans l’histoire.