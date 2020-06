Quand les personnalités évoquent le "Grand" Eddy Merckx

Pour les 75 ans du Cannibale, nous revenons sur les déclarations et témoignages de personnalités qui ont bien connu ou qui ont été éblouies par Eddy Merckx. Du Roi Philippe en passant par Paul Van Himst, Raymond Poulidor ou encore Jacky Ickx.

Le Roi Philippe : « Vous êtes le meilleur cycliste de tous les temps » Le Roi Philippe et la Princesse Mathilde ont accueilli Eddy et Claudine Merckx, pour fêter les 50 ans de la première victoire du cannibale sur le Tour de France, en 1969. - © NICOLAS MAETERLINCK - BELGA Le 5 juillet 2019, à la veille du grand départ du tour de France à Bruxelles, le Roi Philippe avait mis Eddy Merckx à l’honneur. Et cela pour les 50 ans de sa première victoire sur la grande boucle. L’occasion pour notre souverain de replonger dans sa plus tendre enfance. " J’avais 9 ans à l’époque. Juste assez vieux pour comprendre l’impact de votre grande victoire. La tension et la joie populaire qui ont suivi sont également gravées dans ma mémoire. La joie pouvait être ressentie partout. Le monde entier vous avait reconnu comme un héros. Nous étions fiers ! ". Le Roi était aussi revenu sur les performances incroyables de Merckx qui est devenu au fil du temps un modèle, une véritable légende. Mais une légende qui a toujours gardé les pieds sur terre. " Malgré ces succès, cependant, vous êtes toujours resté accessible et facile à vivre, et vous avez maintenu des liens avec vos supporters et avec la population. Nous pouvons dire sans hésiter que vous êtes le meilleur cycliste de tous les temps. La fierté que vous nous avez donnée est inoubliable ". Un message qui avait ému le Grand Eddy que notre Roi avait remercié au nom de tout notre pays. Eddy Merckx, en famille, au château de Laeken - 50 ans après la première victoire d'Eddy Merckx... Au lendemain de la présentation du Tour sur la Grand-Place, Eddy Merckx et sa famille sont reçus à Laeken par le Roi Philippe et la Reine Mathilde.

Christian Prud’homme a découvert le vélo avec le "Cannibale" Eddy Merckx et Christian Prud'homme lors de l'inauguration du square Eddy Merckx, le 28 mars 2019 à Woluwe. - © EMMANUEL DUNAND - AFP Pour le patron du Tour de France, Christian Prud’homme, Merckx est également intimement lié aux plus beaux souvenirs de son enfance. L’ancien journaliste sportif a découvert le vélo avec le Cannibale. "La première fois où j’ai vu passer le maillot jaune en 1970 – j’avais 9 ans -, c’était Eddy Merckx. J’ai commencé à suivre le vélo avec Eddy Merckx champion. Et à la radio souvent. Toute la passion du cyclisme que j’ai développée, c’était autour d’Eddy. Avec ses adversaires aussi, Bernard Thévenet, Luis Ocana. Mais autour d’Eddy. C’était lui l’astre, le centre. Il le reste encore aujourd’hui ", avait confié Christian Prud’homme. Christian Prudhomme : "Le Grand départ le plus émouvant que j’ai vécu" - 3e étape : Binche -... Après trois jours de fête et d’hommage à Eddy Merckx, le Tour de France va quitter la Belgique. Avec un pincement au cœur. Christian Prudhomme, le patron de la Grande Boucle, tire un bilan plus que positif du passage par notre pays. "L’accueil et le Grand départ ont été absolument magnifiques", souligne-t-il. Christian Prudhomme à Binche - 50 ans après la première victoire d'Eddy Merckx - 17/06/2020 Le lundi 8 juillet, le départ de la troisième étape est donné à Binche. Au micro de Benjamin Deceuninck, Christian Prudhomme revient sur l'enthousiasme du public belge et sur la popularité dont jouit plus que jamais Eddy Merckx.

Bernard Hinault : « Eddy c’est mon idole » Bernard Hinault et Eddy Merckx sur le Tour de France en 2010. - © JOHN THYS - BELGA "Eddy, c’est mon idole " les mots sont lancés. Bernard Hinault a commencé sa carrière au moment où Eddy Merckx allait raccrocher. Le blaireau a toujours eu une admiration inconditionnelle pour Jacques Anquetil et Eddy Merckx. " Ce sont les deux personnages qui m’ont le plus marqué, parce qu’ils gagnaient. Eddy avait la volonté et, physiquement, il devait avoir des choses un peu en dehors de la normale. C’était un tueur. Il voulait tout gagner, il est né pour ça. Il gagnait sur tous les terrains, il a gagné sur la piste, en montagne, au sprint, contre la montre… C’est le sommet de ce qui a été fait dans le cyclisme ". Le respect de Bernard Hinault - La fête à Eddy - 17/06/2020 En juin 2005, la RTBF consacrait une émission à l'occasion des soixante ans d'Eddy Merckx. Pendant près d'une heure trente, des personnalités, toutes générations confondues, issues du milieu sport, de la musique, du cinéma ont évoqué la personnalité du plus grand cycliste de l'Histoire. Des souvenirs, des anecdotes, des moments d'émotion, de la chanson également, le tout rythmé par un duo de choc, Armelle Gysen et Rodrigo Beenkens.

Raymond Poulidor : « C’est un gars d’une générosité extrême » Une grande amitié liait Eddy Merckx à Raymond Poulidor. Photo d'une soirée de gala en juillet 1974. - © - - AFP Lui a connu Anquetil et Merckx. Deux phénomènes qui l’ont privé de nombreuses victoires. Mais Raymond Poulidor, qui s’est éteint en novembre dernier, n’en a jamais voulu à Eddy : "Que du contraire. Ma grande fierté, c’est d’avoir fait deuxième à dix ans d’intervalle derrière Jacques Anquetil (64) et Eddy Merckx (74). Quand on parle de ces deux coureurs, c’est difficile de faire mieux en cyclisme." Au fil du temps " Poupou " était devenu un ami d’Eddy. Il a donc appris à bien le connaître. " C’est un gars d’une générosité extrême, mais très timide et très anxieux. Et quelques fois, il a du mal à supporter sa notoriété. En Belgique, il ne peut pas sortir. Il aime aller en Italie, où il est bien reçu et où on le laisse tranquille. Il est allergique aux gens. Il ne veut pas qu’on rappelle son palmarès. Il est très humble ", confiait Raymond Poulidor en juillet 2019 sur le Tour de France.

Jacky Ickx : « Une amitié rare et fidèle, sans nuage » Jacky Ickx et Eddy Merckx à l'exposition commune "Merckx et Ickx" en 2015 pour fêter leur 70 ans. - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA A côté des amis du vélo, il y a les amis du sport. Avec notamment une belle amitié que Merckx partage avec Jacky Ickx depuis de très nombreuses années. "Notre amitié vient du fait que nous avons des histoires parallèles. Nous sommes dans des mondes différents. Moi, dans l’automobile et lui dans le cyclisme" nous confiait Jacky Ickx. "Mais nous avons une carrière parallèle et nos succès respectifs coïncident. On est amené à se rencontrer régulièrement mais ce qui est joli dans cette histoire, c’est que, indépendamment des succès personnels dans nos disciplines, on a construit une vraie amitié alors que nous ne partagions pas notre quotidien ensemble au niveau sportif. Au bout de plus de 40 ans, on a construit une amitié rare et fidèle sans nuage. Ce qui me séduit chez Eddy, c’est qu’il a un palmarès exceptionnel et du côté humain, il n’y a que des choses positives". Jacky Ickx : "Personne ne battra jamais un palmarès comme celui d'Eddy Merckx" - Cyclisme -... Le 6 juillet prochain, le Tour de France fêtera les 50 ans de la première des cinq victoires d’Eddy Merckx, mais 1969 c’était aussi l’année de Jacky Ickx. "1969, cela m’évoque une année érotique (sourire) et au-delà de cela de grands moments de sport ainsi que les premiers pas sur la lune et bien-entendu la première victoire d’Eddy Merckx au Tour de France, souligne Jacky Ickx en exclusivité au micro de la RTBF. J’ai une tendresse énorme pour lui. Personne ne battra jamais un palmarès comme le sien. Ce qui me fait dire de lui que c’est un champion planétaire comme les Cassius Clay, les Pelé. Ce sont des personnages uniques".

Paul Van Himst : « Eddy c’est comme ma famille » Paul Van Himst et Eddy Merckx lors d'un déplacement du Sporting d'Anderlecht à l'AS Monaco en 2015. - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA Mais celui dont il est sans doute le plus proche, c’est son ami Paul Van Himst. Les deux gamins se rencontrent pour la première fois en 1960. Les parents se connaissent. Ils se croisent de temps en temps. Eddy est à vélo sur la route, Paul parcourt les terrains de foot. Et c’est à la fin de leurs carrières respectives qu’ils deviennent grands amis. Et c’est Paul qui lui ouvre les portes du Sporting d’Anderlecht " Au départ Eddy était supporter du White Star. Puis du RWDM. Et quand je suis devenu entraîneur d’Anderlecht il est devenu supporter. Constant Vanden Stock l’a invité lors de mon premier déplacement européen en Finlande. Et puis Eddy a fait tous les déplacements avec moi jusqu’à ce que je quitte mon poste. On a vécu deux finales de coupe d’Europe et il est resté supporter du Sporting". Paul a toujours pu compter sur Eddy. Dans les bons moments et dans les moments douloureux. " Eddy m’a beaucoup soutenu après la mort de mon épouse. Il a été très présent dans les moments difficiles. J’ai ma famille mais je peux dire que Eddy il fait aussi partie de ma famille Paul voit souvent Eddy. Un petit café ensemble le matin. Et de temps en temps une après-midi avec Eddy et quelques amis. " On va souvent boire un verre. Avec Eddy on rigole bien. Il connaît par cœur les chansons bruxelloises et il est le premier à chanter quand on se retrouve entre amis ". Paul Van Himst, l'ami - La fête à Eddy - 17/06/2020 En juin 2005, la RTBF consacrait une émission à l'occasion des soixante ans d'Eddy Merckx. Pendant près d'une heure trente, des personnalités, toutes générations confondues, issues du milieu sport, de la musique, du cinéma ont évoqué la personnalité du plus grand cycliste de l'Histoire. Des souvenirs, des anecdotes, des moments d'émotion, de la chanson également, le tout rythmé par un duo de choc, Armelle Gysen et Rodrigo Beenkens.