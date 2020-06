Merckx a 75 ans : Le chef-d’œuvre d'Eddy ? Son palmarès !

525 victoires en 1800 courses. Cela signifie que, tout au long de sa carrière, Eddy Merckx a gagné presque une fois sur trois. Cinq Tours de France, cinq Tour d’Italie, trente-deux classiques internationales…, la liste est interminable mais, bien plus que la victoire, il y avait la manière, le " coefficient Merckx " : cette rage de vaincre, cette générosité dans l’effort, ce panache sans pareil. En clair, Eddy n’en avait jamais assez, son ambition n’était jamais totalement satisfaite. Quand il ne roulait pas contre les autres, il roulait contre lui-même, cherchant toujours à dépasser ses limites.

" J’avais un don du ciel ", confie celui qu’on a vite surnommé " Le Cannibale ". Le Docteur italien Cavalli, longtemps à ses côtés chez Molteni, soulignait cependant que " le plus phénoménal chez Merckx était, précisément, qu’il n’était pas un phénomène" …sinon au plan de la force de caractère.

Merckx était le prototype du coureur complet. Il gagnait sur tous les terrains : sur les pavés, dans les côtes, en montagne, au sprint, contre la montre, sur la piste (98 victoires) et même en cyclo-cross (2 succès).

Ajoutons que le Bruxellois a été couronné six fois sportif belge de l’année et élu lauréat du Trophée du mérite sportif belge et coureur du siècle, sans oublier une deuxième place retentissante lors des Awards du sportif du Millénaire, derrière Michael Jordan et devant Car Lewis.

Voici les grandes lignes du plus fameux palmarès de l’histoire du sport cycliste, avec en point d’orgue une décennie inouïe, de 1966 à 1976, durant laquelle Merckx surclassa l’opposition.

1ère course : le 16 juillet 1961 à Laeken ; 1ère victoire : à Petit-Enghien le 1er octobre

En 1962, pour sa première (et seule) saison complète chez les débutants, Eddy Merckx remporte 24 des 56 courses auxquelles il prend part dont le championnat de Belgique à Libramont.

13 victoires consécutives en 1963 !

Pour sa toute première saison chez les amateurs, Merckx remporte 29 victoires en 75 courses et, sur les 14 dernières courses de la saison, il en gagne 13 consécutives.

Premier exploit : champion du monde amateurs en 1964

Eddy remporte le titre mondial amateur à Sallanches où il s’impose en solitaire après s’être détaché dans la côte de Passy. Et dire qu’il n’aurait pas pris le départ s’il avait écouté les conseils du médecin de la fédération belge qui lui avait prescrit six mois de repos pour une " faiblesse cardiaque "… Ce jour-là, le 5 septembre 1964, le monde entier apprend à orthographier correctement le nom de M-E-R-C-K-X.

1966 : Milan – Sanremo, point de départ de sa prodigieuse carrière

Merckx a vingt ans, c’est la première classique à laquelle il prend part, il triomphe sur la Via Roma et devient le plus jeune vainqueur de la " Classicissima ". C’est la première de ses sept victoires en dix participations.

Pour sa première saison complète chez les professionnels, Eddy remporte 20 succès en 100 courses et est déjà consacré Roi des Victoires dans le peloton devant le champion de Belgique Walter Godefroot (16), Willy Planckaert et Ward Sels (13). L’Empereur Rik Van Looy en compte 12…

1967 : Champion du Monde à 22 ans

Eddy Merckx n’a pas encore fêté ses 22 ans et il remporte déjà trois classiques du printemps : Milan-Sanremo, Gand-Wevelgem et la Flèche Wallonne. A Heerlen, au Pays-Bas, il s’empare du maillot arc-en-ciel. La veille, le jeune Bruxellois a signé un contrat avec l’équipe Faema. Pour la première fois, il disposera désormais d’une équipe entièrement dévouée à son service.

1968 : Merckxissimo !

Merckx devient le premier belge à remporter le Tour d’Italie. Il n’a pas encore 23 ans et, sur les pentes des légendaires Tre Cime di Lavaredo, il réalise en pleine tempête de neige la plus belle ascension de toute sa carrière. Avant-cela, Eddy avait remporté son premier Paris-Roubaix.

1969 : l’année Merckx

C’est la plus belle de toutes ses victoires, celle dont il rêvait depuis qu’il était gamin. Eddy Merckx remporte le Tour de France, dès sa première participation, avec près de dix-huit minutes d’avance. Eddy est accueilli en héros et applaudi par 40.000 personnes sur la Grand-Place. On n’avait plus vu cela depuis la visite de Winston Churchill à la Libération.

Avant cela, Merckx avait remporté Milan-Sanremo, pour la troisième fois, ainsi que le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège, pour la première fois.

1970 : champion de Belgique à Yvoir

Outre le doublé Tour d'Italie - Tour de France, Merckx s’impose sur Paris-Nice, la Flèche Wallonne, Gand-Wevelgem et surtout un Paris-Roubaix où il relègue Roger De Vlaeminck (2e) à plus de cinq minutes. Au total, il remporte 52 victoires en 138 courses sur route dont son seul titre national chez les professionnels, à Yvoir, au terme d’un raid solitaire de plus de cinquante kilomètres.

1971 : 54 victoires en 120 courses !

Pour sa première année au sein de l’équipe Molteni, Eddy est champion du monde pour la deuxième fois et il accroche, entre autres, Milan-Sanremo, Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Lombardie et le Circuit Het Volk à son palmarès.

1972 : le record de l’heure après le doublé Giro-Tour

Après une campagne printanière à nouveau exceptionnelle (Milan-Sanremo, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège) et avant une démonstration au Tour de Lombardie, Merckx réalise le doublé Tour d’Italie – Tour de France pour la deuxième fois. Que Merckx ait pulvérisé le Record de l’Heure à Mexico au terme d'une saison pareille semble aujourd’hui inimaginable.

1973 : pas de Tour de France mais un doublé Giro-Vuelta inédit

Merckx porte le maillot rose du premier au dernier jour et remporte ensuite le Tour d’Espagne auquel il prend part pour la première fois. Il a une nouvelle fois survolé les classiques en s’adjugeant Het Volk, Gand-Wevelgem, l’Amstel Gold Race, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et Paris-Bruxelles.

1974 : Champion du monde à Montréal après un 3e doublé GIRO-TOUR

En 1974, Eddy Merckx remporte son cinquième Tour d’Italie (25 succès d’étapes au total) et son cinquième Tour de France (34 victoires d’étapes au total), deux succès entrecoupés d’une victoire au Tour de Suisse.

1975 : numéro un mondial pour la 7e fois consécutive

Intouchable dans les classiques, il a gagné Milan-Sanremo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et l’Amstel Gold Race, Eddy reçoit un septième Trophée consécutif du Super Prestige qui consacre le meilleur coureur de l’année.

1976 : une dernière grande victoire, une dernière Primavera

Au total, Eddy Merckx a remporté 32 victoires dans les classiques en ligne : Milan-Sanremo 7 fois, Liège-Bastogne-Liège 5 fois, Paris-Roubaix, la Flèche Wallonne et Gand-Wevelgem 3 fois, le Tour des Flandres, le Tour de Lombardie l’Amstel Gold Race et le Het Volk 2 fois, Paris-Bruxelles, le Grand Prix de l’Escaut et le Grand Prix de Francfort 1 fois.

Pour bien comprendre toute la portée du palmarès inégalable d’Eddy Merckx, voici, à titre comparatif, le TOP 30 mondial des coureurs les plus performants de l’histoire du cyclisme si l’on prend en compte les trois grands tours, les cinq monuments et le championnat du monde professionnel en ligne.