Les "Merckx Boys", ou quand Eddy a "fait des petits"

Eddy Merckx a donc pris les choses en main, pour fournir aux jeunes coureurs belges suffisamment d’armes pour se frotter aux coureurs étrangers sur des courses hors Belgique. "C’était une des seules équipes espoirs qui allait se mesurer aux autres coureurs ailleurs en Europe", rappelle Rik Verbrugghe, qui a roulé 2 ans sous le maillot des Merckx-Boys. "On disputait les courses du top en Belgique, mais on avait aussi l’opportunité de rouler à l’étranger, surtout en Italie et en France. C’était un vrai plus grâce à cette équipe qui rassemblait vraiment tous les meilleurs jeunes Belges. C’était presque une équipe nationale !"

Nous sommes au début des années 90, et l’idée défendue par Eddy Merckx lui-même est simple : en Belgique, à cette époque, les équipes de jeunes manquent d’envergure et de perspectives. Rouler et gagner en Belgique avant de passer professionnel ne garantit en aucun cas la réussite une fois le cap pro franchi, loin de là. Merckx le constate dans le journal Le Soir en 1992 : "Ce qui manque le plus à nos jeunes coureurs, c’est un programme international. Cela m’a encore terriblement frappé cet automne : le Néerlandais Erik Dekker , une des révélations de la fin de saison, a, par exemple, démontré sa capacité à passer sans transition du rang des amateurs à celui des pros. Or, ce coureur, chez les jeunes, a multiplié les courses à l’étranger."

Quand on parle des "Merckx Boys", on peut penser aux coureurs entourant le Cannibale lors de ses innombrables victoires : ses équipiers chez Faema et Molteni, les Joseph Bruyère , Jos Spruyt , Frans Mintjens , Herman Vanspringel … Mais d’autres coureurs, plus jeunes, peuvent aussi cocher ce nom de "Merckx Boys" sur leur CV, sans jamais avoir roulé avec (ou contre) le grand Eddy. Eux, le nom Merckx, ils l’ont porté sur le dos ! Sur le maillot de l’équipe espoirs mise en place par Merckx dans le courant des années 90, en collaboration avec la CGER, puis Fortis. Rik Verbrugghe , Stijn Devolder , Mario Aerts , Thierry Marichal , Frederik Willems ou encore Axel Merckx ont ainsi par exemple fait leurs gammes dans cette équipe des Merckx-Boys, au sein de laquelle un certain John Lelangue a de son côté aussi appris le métier de directeur sportif.

Un nom et du savoir-faire

Rik Verbrugghe fait partie des coureurs formés par l'équipe des Merckx-Boys ayant percé ensuite dans le monde professionnel - © PATRICK KOVARIK - AFP

Mais s’il a fourni ses vélos et ouvert son carnet d’adresses, Eddy Merckx n’assurait pas le suivi au jour le jour. L’autre homme clé du projet est Italien et amoureux de la Belgique (et d’une Belge, surtout) : Valerio Piva. Celui qui était encore directeur sportif de Greg Van Avermaet au début de cette saison 2020 au sein de l’équipe CCC a amené tout son savoir aux jeunes Belges de l’équipe. Alimentation, entraînement, sérieux, repos : Piva a inculqué de solides bases aux jeunes coureurs Belges passés sous son aile à l’époque. D’autant plus que chacun recevait des consignes très claires pour les courses, un sens tactique inculqué très tôt par Piva et Ferdi Van Den Haute, ancien vainqueur de Gand-Wevelgem, alors qu’un certain John Lelangue est aussi passé par cette équipe pour faire ses armes dans le métier de directeur sportif.

Pour faire partie de l’équipe, il fallait avoir moins de 24 ans, et être Belge. Merckx souhaitait des coureurs avec une marge de progression. Budget initial de l’équipe ? 10 millions de francs belges, soit environ 250 000 euros. "Le recrutement était juste", précise Rik Verbrugghe. "Il y avait à chaque fois les meilleurs coureurs belges". Tous n’ont pas percé, et d’autres talents ont roulé pour d’autres formations espoirs. Comme Christophe Brandt par exemple : "Le nom Merckx parlait à tout le monde, ce n’était pas rien d’être approché pour faire partie de l’équipe. C’était comme une équipe de Champions League, si on fait un parallèle avec le foot d’aujourd’hui… J’ai failli y rouler, mais je devais terminer mes études, alors que Valerio Piva voulait que tous ses coureurs n’aient que le vélo dans la vie. J’ai opté pour la formation Saeco-Mapei. Finalement, je suis quand même passé pro en suivant un autre chemin, mais sur le moment, refuser cette équipe n’a pas été facile à vivre", confesse l’actuel patron de l’équipe Wallonie-Bruxelles.

Et rouler contre les Merckx-Boys, à certaines époques… ce n’était pas facile non plus ! L’équipe a véritablement cannibalisé certaines courses. "C’était vraiment un bloc, un peu comme on peut voir aujourd’hui l’équipe Quick Step" précise Verbrugghe. "Je me souviens d’une course Seraing-Aix-Seraing, une classique du début de saison à l’époque : on était 6 coureurs de l’équipe au départ, et à l’arrivée, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Et le 6e a terminé dans le top 10 aussi en ayant connu des soucis mécaniques, sinon je pense qu’on aurait terminé aux 6 premières places !"