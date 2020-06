La première du petit Eddy à Petit-Enghien

Le Cannibale a remporté 625 victoires, dont 11 grands tours et 28 classiques. Mais tous les grands palmarès ont un début modeste. Sa toute première victoire, Eddy Merckx l’a remportée dans une course de kermesse à Petit-Enghien, le 1er octobre 1961. Jean-Pierre Zeerards, 77 ans, s’en souvient comme si c’était hier. Et pour cause, il y était. Il y a même participé.

"La patronne du Café rose, qui était à quelques centaines de mètres de chez moi, nous avait invités à disputer la course, organisée la pédale petit-enghiennoise, et qui partait et arrivait devant chez elle", raconte Jean-Pierre. "J’y suis allé avec trois camarades. Il y avait 35 coureurs au départ, et à peu près 64 km de course, 8 tours d’un circuit qui passait par Petit-Enghien, Enghien ainsi que Kokejane et Hérinnes, en Flandre. Les coureurs venaient surtout de la région, mais il y avait aussi quelques Bruxellois. Et parmi eux, un tout petit gars. Puisqu’on connaissait bien le parcours, on pensait qu’on allait les manger tous crus, mais ça ne s’est pas passé comme ça."

Ce petit Bruxellois de 16 ans est un certain Edouard – pas encore Eddy – Merckx. En ce début d’automne 1961, il dispute à Petit-Enghien la treizième épreuve de sa première saison en catégorie débutants. Jusqu’ici, il n’a pu faire mieux qu’une troisième place, quelques semaines plus tôt à Etterbeek et Waterloo. Mais sa treizième course sera la bonne. Après qu’un échappé a crevé dans le dernier tour, Merckx se retrouve dans un groupe de six qui s’est détaché du peloton. A Enghien, sur la place du Vieux Marché, à un bon kilomètre de l’arrivée, le gamin place une accélération déterminante.