Eddy Merckx, synonyme parfait de "Tour de France"

Eddy Merckx se confond avec le Tour de France. Il en est même devenu une sorte de pléonasme. Quand vous pensez au Tour, vous pensez à Eddy, c’est comme ça ! Depuis un peu plus d’un demi-siècle, la plus grande course du monde ne fait plus qu’un avec le plus grand champion cycliste de l’histoire. Eddy n’est pas le recordman absolu des victoires non, puisque Jacques Anquetil, Bernard Hinault et Miguel Indurain ont gagné, comme lui, cinq fois. L’Espagnol a même fait mieux en s’imposant cinq années de suite. Mais Eddy a marqué l’épreuve de son empreinte comme aucun autre maillot jaune ne l’a fait depuis la première édition de la Grande Boucle en 1903.

Merckx et le Tour, ce sont d’abord des chiffres ahurissants : 7 participations, 5 victoires finales, 97 jours en jaune (111 en comptant les demi-étapes), 3 maillots verts, 2 titres de la montagne, 34 succès d’étapes (un record qui tient toujours) et surtout, surtout, des exploits par dizaines. Des exploits qui ont marqué au fer rouge le public, les médias et évidemment, ses adversaires.

Beaucoup l’aimaient. Beaucoup le détestaient aussi. Quand on gagne trop dans le sport, quand on écrase la concurrence, quand on humilie (même sans le vouloir) les adversaires, ça énerve. Le Cannibale a globalement bien géré la critique pendant son intense carrière. Mais quand cette critique a pris la forme d’un coup de poing dans l’ascension du Puy-de-Dôme en 1975, alors qu’il se savait sur le déclin et qu’il souffrait pour défendre sa place de leader, c’est devenu plus difficile à accepter. Coup dans le foie et coup au moral. Après le coup de foudre de 1969, après de multiples coups d’éclat, c’est le Français Bernard Thévenet qui lui donnera le coup de grâce deux jours plus tard dans la station de Pra Loup.

Malgré le magnifique hommage rendu à Merckx par ASO lors du Grand Départ du Tour 2019 à Bruxelles, malgré les propos dithyrambiques du patron de la course Christian Prudhomme quand il évoque Eddy (" Un immense champion, quelqu’un qui m’a fait rêver, un monsieur que j’ai appris à connaître, un personnage incroyablement généreux "), sa domination d’il y a cinquante ans n’est peut-être pas encore totalement digérée par une partie du public, français surtout. En 2015, la 17ème étape du Tour s’achevait justement à Pra Loup. A quelques encablures de l’arrivée, les autorités locales avaient cru bon dresser une arche sur laquelle on pouvait lire " Bernard Thévenet, le tombeur du Cannibale ". Il y avait sans doute moyen de saluer comme il se doit la performance du coureur de chez Peugeot sans pour autant se réjouir, quatre décennies plus tard, de la défaite de celui de chez Molteni…

Le geste maladroit avait mis mal à l’aise Thévenet lui-même, conscient que les circonstances l’avaient bien aidé à l’époque. Merckx, qui se cassa en plus la mâchoire le surlendemain de sa défaillance de Pra Loup, est revenu sur cette édition 75 dans le livre de Rik Vanwalleghem et Joël Goddaert " Eddy Merckx, Homme et Cannibale " dans lequel on peut lire ceci : " Ah, Bernard Thévenet : tout le peloton roulait pour lui. Il devait devenir le nouvel héros de la France. Je ne pouvais pas remporter un sixième Tour et battre ainsi le sacro-saint record de Jacques Anquetil. Tout a été contre moi. Même les organisateurs en avaient assez de ma domination car ils craignaient pour le rayonnement de leur épreuve. "

Bref, Eddy Merckx et le Tour de France, c’est un roman passionnant, plein de rebondissements, avec des victoires (beaucoup) et des défaites (pas beaucoup), avec des chutes et des souffrances, avec des rires et des larmes, avec de l’amour et de la haine, mais avec, disons-le tout de suite… très peu de suspense.