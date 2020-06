Eddy Merckx, Kevin Costner et la poudre à lessiver

Eddy par ci, Merckx par là. Le "Cannibale" a été mangé à toutes les sauces de la culture populaire. Son immense célébrité a largement fait déborder Eddy Merckx des frontières du sport, particulièrement dans les années 70. Cinéma, musique, publicité, littérature : petit tour d’horizon parfois insolite de la planète Merckx.

On ne compte plus les ouvrages consacrés à l’ogre de Tervuren. Aujourd’hui encore, il s’en publie régulièrement des nouveaux. On citera notamment les récents "On m’appelait le Cannibale" de Stéphane Thirion, "Eddy Merckx, la biographie" par Johny Vansevenant ou encore "Le Cannibale" par William Fotheringham. Dans la bande dessinée aussi, on a parfois vu Eddy. Collaborateur de Jean Graton pour qui il dessinait les décors de Michel Vaillant, Christian Lippens a raconté "Les fabuleux exploits d’Eddy Merckx" en BD. Et puis, bien sûr, on a aussi vu Eddy piquer un sprint dans "Astérix chez les Belges".

Chez les philatélistes, Eddy est aussi une figure connue. Sur plusieurs timbres belges, bien sûr, mais également tout autour du monde, au Bénin, au Congo, aux Emirats, en Guinée, en Mozambique, en Sierra Leone ou encore à l’île de Man. On a aussi joué au jeu de société Eddy Merckx, créé par Pierre Neuville, et qui vient d’ailleurs d’être republié. Et puis, on a beaucoup chanté Eddy. Et dans les deux langues, évidemment. "Eddy prend le maillot jaune" de Pierre-André Gil est ainsi adapté en néerlandais par un certain Frankie en "Eddy neemt de gele trui". Et ce n’est qu’un exemple. On ne compte plus les chansons sur Eddy, mais il y a finalement peu de vrais hits dans cette collection de rengaines un peu kitsch, sauf peut-être "Bravo Eddy", de Jean Narcy, sorti en 1970. Beaucoup plus récemment, et dans un genre nettement plus moderne, Sttella a également rendu hommage au meilleur sportif belge de tous les temps. Et puis, plus étonnant, Eddy a lui-même poussé la chansonnette, en duo avec son ami footballeur Roger Claessen, sur "Allo ! Allo ! Eddy !" en 1967. Enfin, chanter, c’est peut-être beaucoup dire.