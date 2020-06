"Eddy Merckx était un footballeur complet !"

La figure d’Eddy Merckx reste indissociablement liée à celle de Paul Van Himst : repérez Polle Gazon, le Cannibale n’est jamais très loin. Habitués de la Tribune d’Honneur du parc Astrid, les deux compères occupent des sièges voisins et devisent sur les passes verticales de Vincent Kompany, les entrechats de Yari Verschaeren et la facilité de Albert Sambi Lokonga : une même bonhomie, un même bon sens bruxellois… mais à tous les coups, l’œil du connaisseur pour isoler illico le point saillant ou le manquement qui fâche.

" Eddy et Paul ont appris à se connaître et à s’apprécier durant leurs carrières parallèles " explique Stéphane Thirion, journaliste sportif au Soir et auteur de Tout Eddy, une des biographies de référence du Cannibale, rééditée l’an dernier, pour le passage du Tour de France à Bruxelles, sous le titre de On m’appelait le Cannibale. " Eddy et Paul se croisaient chaque année lors des Galas du Sport Belge et ont progressivement formé, avec Jacky Ickx, un trio d’intimes toujours actif aujourd’hui. Le comble, d’ailleurs, c’est que le fils d’Eddy, Axel, a débuté au football à Anderlecht, alors que Frank Van Himst, le fils de Paul, a tenté sa chance dans le cyclisme ! "

Tout pour le Racing White

Dans la famille du petit Eddy Merckx, autour du stoemp-saucisse du dimanche, on causait d’ailleurs plus foot que vélo. Habitant Woluwé-Saint-Pierre, à quelques corners du Stade Fallon, la smala "tenait" (comme on dit à Bruxelles) pour le Racing White.

" Eddy était un surdoué du sport, un véritable touche-à-tout " détaille Johny Vansevenant, journaliste à la VRT et auteur de Eddy Merckx – La Biographie qui fait référence. " Avant le vélo, le basket était d’ailleurs son sport préféré mais dès qu’il commençait une discipline, il y brillait, du tennis au billard en passant donc par le football. Il a joué quelques années au Racing White où, voyant son talent balle au pied, on lui a directement offert des chaussures et un maillot. Mais un jour, il a perdu sa carte d’affiliation et comme il n’avait pas sur lui les 20 francs belges qu’on lui réclamait pour le ré-affilier, Eddy a arrêté le foot du jour au lendemain ! Mais le Racing White est longtemps resté le club de son cœur: il y occupa même un poste au Comité de Gestion... durant sa carrière de coureur! Je me souviens qu’à l’époque, il commençait toujours ses interviews vélo... en parlant de football. Eddy a encore suivi le Racing White après la fusion avec le Daring qui engendra le RWDM. Puis il s'est progressivement rallié à Anderlecht via son ami Paul. "

Virage mauve

L’ironie du sort, c’est que Paul Van Himst quitta en 1975 son Sporting d’Anderlecht pour prester une dernière saison pro de joueur au Stade Machtens. Il y retrouva son copain Eddy... avant que, plus tard, les deux amis ne fassent le trajet inverse.