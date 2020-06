Eddy Merckx en 75 chiffres

1 : le plus grand de tous les temps

2 : enfants (Sabrina et Axel) et frères et sœurs (les jumeaux Michel et Micheline)

3 : fois champion du monde professionnel

4 : ans quand il reçoit son premier vélo

5 : petits enfants (Luca, Alexia, Diego, Axana et Athina)

6 : lettres pour MERCKX, nom monosyllabique avec une seule voyelle

7 : fois consécutives victorieux du Super Prestige Pernod (classement mondial officieux, basé sur la régularité) : de 1969 à 1975.

8 : étapes remportées lors d’un même Tour de France (1970 et 1974)

9 : chute sur la piste de Blois, le 9/9/1969 où il se déplace le bassin (en ne sera plus jamais le même en montagne) lors d’une course derrière derny où son entraîneur Fernand Wambst perd la vie

10 : en 1975, il termine dans le top 10 de toutes les classiques auxquelles il participe

11 : grands tours remportés

12 : kilomètres d’ascension dans les " Tre Cime di Lavaredo " lors du Giro le 1erjuin 1968, son plus grand exploit en montagne (il reprend 9 minutes à Bitossi, Galera et Polidori)

13 : victoires consécutives chez les amateurs en 1963

14 : nombre de courses amateurs disputées avant sa première victoire, à 19 ans

15 : ans quand il est à l’athénée royale, avenue du 11 novembre à Etterbeek

16 : ans quand il commence à rouler à vélo en compétition

17 : juin, la date de son anniversaire

18 : ans quand il entre au service militaire

19 : mars 1978, la fin de sa carrière au Circuit de Pays de Waes à Kemzeke

20 : ans quand remporte sa première grande classique, Milan-Sanremo en 1966, la première aussi à laquelle il prend le départ (il la remportera sept fois)

21 : juillet, la fête nationale belge (en 1969, 40 000 personnes l’acclament ce jour-là sur la Grand Place à Bruxelles, on n’avait plus vu cela depuis la visite de Winston Churchill)

22 : ans quand champion du monde professionnel pour la première fois, à Heerlen, devant le local Jan Janssen

23 : ans quand il remporte le premier de ses cinq Liège-Bastogne-Liège

24 : ans quand il remporte le Tour de France pour la première fois

25 : octobre 1972 quand il bat le record de l’heure…après avoir remporté, entre autres, Milan-Sanremo, le Grand Prix de l’Escaut, la Flèche Brabançonne, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, le Tour d’Italie, le Tour de France et le Tour de Lombardie

26 : janvier, l’anniversaire de sa femme, Claudine

27 : classiques remportées dont…monuments

28 : en pourcents le nombre de courses remportées auxquelles il a participé

29 : Tieltsestraat à Meensel-Kiezegem, sa maison natale

30 : ans quand il remporte son septième Milan-Sanremo, sa dernière grande classique, en 1976

31 : victoires dans les classiques en ligne

32 :jours, en 1975, pour gagner Milan-Sanremo, l'Amstel Gold Race, le Tour des Flandres (échappée de près de 100 kilomètres) et Liège-Bastogne-Liège, vêtu du maillot de champion de monde qu’il porte pour la troisième année

33 : ans quand il arrête la compétition

34 : nombre record victoires d’étapes au Tour de France

35 : ans quand il ouvre son usine de cycles, le 28 mars 1980

36 : l’année (1936) de Raymond Poulidor, un de ses plus valeureux adversaires

37 : ans quand le Sporting d’Anderlecht, le club de son cœur, remporte sa dernière coupe d’europe (à Benfica en mai 1983) et son grand ami Paul Van Himst est élu entraîneur de l’année

38 : rythme plancher de ses battements de cœur

39 : l’année, 1939, de la dernière victoire belge sur le Tour de France avant lui (Sylvère Maes)

40 : son numéro de dossard quand il remporte son premier Tour des Flandres, en 1969

41 : ans quand devient sélectionneur belge des équipes masculines, il mènera Rudy Dhaenens (1990) et Johan Museeuw (1996) au titre mondial

42 : kilomètres d’échappée en solitaire lors de Paris-Roubaix 1973

43 : victoires en 1969

44 : ans quand il commente pour la première fois Milan-Sanremo au micro de la RTBF

45 : l’année de sa naissance, 1945

46 : l’année, 1946, de la naissance de Lucien Van Impe, le seul coureur belge vainqueur du Tour de France après lui

47 : ans, l’âge de son fils, Axel

48 : ans quand son grand rival, Luis Ocana, se donne la mort (19 mai 1994)

49 : kilomètres et 341 mètres, son record de l’heure établi le 25 octobre 1972 à Mexico ( sur un vélo qui pèse 5,9 kilos, il améliore de près de 800 mètres le précédent record détenu par Ole Ritter)

50 : ans de son premier maillot jaune et l’hommage du Tour et de la Belgique en 2019

51 : son numéro de dossard lors de son premier Tour de France en 1969

52 : victoires en en 1970

53 : ans de mariage en décembre prochain

54 : nombre record de victoires en une saison (1971) en 120 jours de course (45 %)

55 : ans quand il est élu " sportif belge du siècle "

56 : l’année, 1956, de la mort tragique de son idole de jeunesse, Stan Ockers

57 : ans la dernière fois que les championnat du monde ont été organisés en Belgique, à Zolder en 2002, victoire de Mario Cipollini

58 : ans quand est inaugurée la station de métro Eddy Merckx

59 : ans lors de la dernière édition du Grand Prix Eddy Merckx, une épreuve contre-la-montre créée en 1980

60 : ans, l’émission spéciale que la RTBF lui consacré pour l’occasion

61 : l’année de son château Figeac préféré, un Saint-Emilion (très) grand cru

62 : champion de Belgique chez les débutants en 1962

63 : kilomètres d’échappée en solitaire lors de Liège-Bastogne-Liège 1971 (ensuite rejoint par Pintens)

64 : nombre record de victoires d’étapes individuelles dans les grands tours

65 : l’année, 1965, de sa première victoire professionnelle au Grand Prix de Vilvorde

66 : l’année, 1966, de son premier Paris-Nice dans le chrono duquel il rejoint Rik Van Looy (pourtant parti avant lui) en prenant le soin de le regarder droit dans les yeux avant de le dépasser

67 : l’année, 1967 (le 5 décembre), où il épouse Claudine Acou

68 : l’année, 1968, où il remporte son premier grand tour, le Giro

69 : l’année, 1969, de " la plus belle " de toutes ses victoires, le premier de ses cinq Tours de France (avec presque 18 minutes d’avance)

70 : kilomètres en solitaire lors du Tour des Flandres 1969

71 : son numéro de dossard lors de son dernier Tour de France, en 1977, chez Fiat

72 : l’année, 1972, de son deuxième doublé Giro-Tour (comme deux ans plus tôt)

73 : l’année, 1973, de son forfait au Tour de France en raison de l’atmosphère négative qui régnait dans l’Hexagone autour de sa personne

74 : l’année, 1974, de sa seule saison (sur onze) sans victoire dans la moindre classique…mais il réalise le triplé Giro-Tour-Championnat du Monde

75 : bon anniversaire, Eddy !