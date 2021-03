24H240 : Immersion dans la vie de l’équipe cycliste Bingoal – Pauwels Sauce

" Demain, on va remplacer Dimi par Joël. Il faut que tu le dises à la réunion des commissaires. Il est parti faire un test mais si jamais on n’a pas le résultat, il devra faire un test rapide demain matin. Il faut l’inscrire pour le test rapide. Alisson ne pourra plus encoder le résultat demain matin. ".

Les voitures chargées des vélos sont les premières à quitter le parc fermé direction l’hôtel, le bus suivra un gros quart d’heure plus tard. A l’intérieur, alors que les coureurs récupèrent, les discussions sont engagées, les esprits déjà tournés vers la course à venir. En cette période de crise sanitaire, la bulle course exige que chaque coureur soit contrôlé négatif 24 heures avant le départ d’une course. Une mesure de prévention qui augmente le travail administratif surtout quand un changement de dernière minute se glisse dans l’effectif. Les téléphones chauffent entre le manager, Christophe Brandt et ses directeurs sportifs.

Au loin la sono crie les noms du vainqueur et de ses dauphins à des fans imaginaires. La course vient de se terminer. Il est 16 heures 23 . Alors que la cérémonie protocolaire débute, les coureurs arrivent un à un au bus de l’équipe. Dans leurs tenues fluo, les hommes de Christophe Brandt illuminent un parking qui plonge rapidement dans la pénombre d’une fin de journée d’hiver. Le visage marqué pas l’effort, transis par le froid, certains déposent leurs vélos et s’engouffrent dans le Pullman, alors que d’autres sont occupés à refaire la course avec les directeurs sportifs.

Demain, tout le monde connaît, vous avez les photos dans les notes, vous avez tout… mais on va repasser ça en revue rapidement. Dès le départ, on a deux kilomètres qui sont propices pour l’échappée matinale. Du 7e au 9e. Ensuite, on prend la grande nationale pour aller vers le Tiegemberg. Attention, le vent a totalement changé par rapport à la reco ".

A leur descente du bus, les coureurs prennent connaissance de leur numéro de chambre et de l’heure du massage. Tout est parfaitement minuté. Le repas est prévu à 20 heures, juste après le briefing de 19 heures 30 qui déterminera à chacun son rôle pour la course du lendemain.

Le jour se lève, à travers la fente du rideau, chacun accueille avec bonheur la nouvelle. Le soleil de sortie a déjoué les plans des météorologues, malgré le froid, la course sera moins éprouvante. A 8 heures 30, les coureurs arrivent par couple dans la salle du petit-déjeuner, les visages pas encore bien réveillés. En bout de table, les soigneurs s’affairent. Après avoir terminé de préparer le ravito des coureurs, ils s’attaquent aux paniers repas du staff. Le départ pour la course est fixé à 9 heures 50, la présentation au podium signature est fixée à 10h35 soit près d’une heure trente avant le départ. C’est tôt, mais l’ordre est défini par l’organisateur en fonction de la notoriété de l’équipe. Les équipes pro-continentales invitées sont souvent les premières appelées à la signature.

Assis dans sa voiture, Christophe Brandt étudie le parcours. Aujourd’hui, le manager de l’équipe a décidé de recouper la course à plusieurs endroits. Pas question de se laisser piéger dans un chemin de terre assez nombreux dans cette partie de la Flandre. " J’ai cette passion de la course encore. J’adore venir sur le parcours voir les coureurs, voir ce qui se passe, voir le personnel. Tout ce qu’on met en place la semaine, ça se passe le week-end. C’est fatigant, c’est beaucoup de stress, mais c’est pour ça qu’on le fait."

Parti avant les coureurs, Christophe Brandt informe ses directeurs sportifs des pièges présents sur la route, de la direction et de la force du vent… une information relayée immédiatement dans les oreillettes des coureurs. Après quelques kilomètres sur le parcours, il se gare en veillant déjà à être prêt à repartir au plus vite pour recouper la course au point suivant. Parmi les échappés, Tom Paquot, un gars de chez lui. La première mission de la journée est réussie. Il faudra maintenant attendre plus de quatre heures pour savoir si l’équipe aura aussi été active dans le final avec ses leaders. Car au fil des ans, la petite structure a grandi et les ambitions ont suivi. " C’est évident que gagner ça reste le Graal, mais quand on est présents dans le final de la course, quand on est acteurs, c’est déjà pas mal pour l’instant ".

Il est 17 heures, le premier coureur de l’équipe termine dans le top 20. Un résultat qui ponctue une journée satisfaisante. Le bilan est honorable. Tous les coureurs ont rejoint l’arrivée. Pour eux, le travail est terminé, mais pour les accompagnateurs, la fin n’est pas à l’horizon. Un jour de course, c’est une journée très intense où on commence tôt et on finit tard.