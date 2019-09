24h240 Fémina Visé

Le handball n’est pas la discipline sportive la plus médiatisée, et quand il s’agit de hand féminin, on peut compter sur les doigts d’une main les reportages réalisés. Pourtant, les filles du Fémina Visé ont des arguments à faire valoir. Parmi les meilleures équipes du pays depuis des années, les filles des bords de Meuse affrontaient les "voisines" d’Hasselt en demi-finale de la coupe de Belgique. Une rencontre aller-retour programmée en 24 heures, un vrai duel qui sentait le soufre.