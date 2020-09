100% sport: Van Avermaet (presque) en jaune, Thierry Neuville en Estonie, nouveau maillot pour Eden Hazard et les Diables rouges, Goffin au 3e tour de l'US Open

100% sport: Van Avermaet (presque) en jaune, Thierry Neuville qui - © Tous droits réservés

100% Sport - Jeudi 03 septembre - Toute l'actualité du jour - 03/09/2020 "100% sport", c'est le résumé de l'actu du jour. Un condensé d'images et d'infos en 5 minutes chrono. Aujourd'hui, on évoque la reprise du WRC au rallye d'Estonie avec Thierry Neuville. Mais aussi la belle 6e étape du Tour de France (avec un Greg Van Avermaet quelques minutes virtuellement maillot jaune), le 125e anniversaire de l'Union Belge de Football, le nouveau maillot des Diables rouges (avec Eden Hazard particulièrement en forme), l'US Open (David Goffin passe au 3e tour) mais aussi les championnats d'Europe de course au large avec Jonas Gerckens. Et bien d'autres choses encore. Bref c’est 100% Sport, profitez-en à 100% et n’oubliez pas de répondre à notre sondage. C'est la question qui tue, votre rendez-vous quotidien.