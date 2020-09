100% Sport: une arrivée main dans la main au Tour de France et une victoire belge au tour d'Italie féminin - © Tous droits réservés

100% Sport : 17 Septembre 2020 - 100% Sport - 17/09/2020 "100% sport", c’est le résumé de l’actu du jour. Un concentré d’images et d’infos en 5 minutes chrono. Au menu de ce jeudi, la dernière étape alpestre du tour de France et la belle arrivée main dans la main entre Kwiatkowski et Caparaz mais aussi la belle victoire de Lotte Kopecky lors de la 7e étape du Giro Rosa, le Tour d'Italie féminin. La belge s'impose après une 2e et une 3e place lors des étapes précédentes. On parlera aussi des sanctions suite à l'avalanche de cartes lors du dernier PSG/OM, de l'US open de Golf qui débute ce jeudi et de Sven Nys qui va sortir de sa retraite pour un one shot en VTT... électrique.