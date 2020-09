100% Sport : toute l'actu sport de ce mardi en moins de 5 minutes

En route vers une nouvelle aventure. La RTBF Sport vous propose tous les jours à partir de ce samedi de parcourir l’actualité sportive de la journée en moins de 5 minutes.

Ce mardi dans "100% sport", on parle des résultats des Belges à l'US Open, de la première étape de montagne du Tour de France sans oublier les Diables Rouges qui se réunissaient à Tubize pour la première fois depuis plus de 9 mois avec deux petits nouveaux, mauves de stress.

On a aussi un coup de cœur à l'américaine et un coup de gueule français. Bref c’est 100% Sport, profitez-en à 100% et n’oubliez pas de répondre à notre sondage.