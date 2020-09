100% Sport: Toronto champion en titre en NBA sorti par Boston, Thiem ou Zverev en route pour leur premier grand chelem

coup dur pour les Raptors de Toronto. Les tenants du titre en NBA, ont été éliminés par Boston en 1/2 finale de la Conférence Est. - © Tous droits réservés

100% Sport: Toronto champion en titre en NBA sorti par Boston, Thiem ou Zverev en route pour leur... "100% sport", c’est le résumé de l’actu du jour. Un concentré d’images et d’infos en 5 minutes chrono. Au menu de ce samedi, l'élimination des Raptors de Toronto en 1/2 finale de la conférence est. Les tenants du titre en NBA, ont été sortis par les Boston Celtics dans une 7ème manche pleine de suspense. Grande première pour Dominic Thiem et Alexander Zverev, qui se sont qualifiés pour la finale de l'US Open. Les deux hommes plus motivés que jamais rêvent tous les deux d'un premier Grand Chelem. La Premier League reprend ses droits ce weekend. On attend votre avis sur "la question qui tue". Pensez-vous que Manchester City et Kevin De Bruyne seront champions cette saison?