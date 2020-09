Dominic Thiem écrit l'histoire en remportant l'US Open - © Tous droits réservés

100% Sport : Thiem au sommet de l'US Open, PSG-OM cartonne avec 5 exclus - 100% Sport - 14/09/2020 En tennis, la "Next gen" concrétise enfin grâce à Dominic Thiem vainqueur de Sasha Zverev à l'US Open dans une rencontre épique, un choc au sommet en France entre le PSG et l'OM dont on retient les 17 cartons et les 5 exclusions, Frédérik Van Lierde l'homme de fer qui tire sa révérence alors que Frédéric Xhonneux retraité bat des records. Voilà une partie du programme alléchant de ce 100% sport. Votre avis compte, n'hésitez pas à voter pour " La question qui tue " du jour. Wout Van Aert sera-t-il champion du monde à Imola. C'est ici.