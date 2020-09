100% Sport: Pogacar la pépite, Neuville l'orgueilleux et Verschaeren positif

Pour la première fois de son histoire, le Tour de France se conclut 20 septembre et pour la première fois, il est remporté par un Slovène: Tadej Pogacar! Ce dimanche c'était la dernière étape pour la forme mais surtout pour faire entrer le gamin de 21 ans dans l'histoire du maillot jaune.

Mais dans 100% sport, on parle aussi de Thierry Neuville qui s'est battu jusqu'au bout en Turquie malgré une crevaison, de l'élimination surprise de Nadal à Rome et de la fin de parcours d'Elise Mertens. On parle aussi de Roger Federer mais hors des cours.

Sans oublier la NBA, les 24 heures du Mans, le Moto Gp, les Belges à l'US Open de golf et les victoires de Bruges, du Standard et d'Anderlecht, dorénavant privé de Yari Verschaeren testé positif au coronavirus.

Bref, un petit dimanche tranquille dans 100% sport.