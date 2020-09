100% Sport: Nafi Thiam sort de son silence, les supporters de retour dans les stades - © Tous droits réservés

100% Sport: Nafi Thiam sort de son silence, les supporters de retour dans les stades - 100% Sport -... "100% sport", c’est le résumé de l’actu du jour. Un condensé d’images et d’infos en 5 minutes chrono. Au menu du jour, les premiers mots de Nafi Thiam à la presse depuis de nombreux mois, le retour des supporters dans les stades ce week-end (ils seront 6.000 pour le match d'Anderlecht face au Cercle ce dimanche) et le gros coup de chaud de l'explorateur Mike Horn lors d'une expédition en Arctique. Bref c’est "100% Sport", profitez-en à 100% et n’oubliez pas de répondre à la question qui tue . Aujourd’hui, on vous demande si vous êtes prêts à retourner dans les stades pour aller supporter votre équipe favorite.