100% Sport: Lopez au sommet devant Roglic et record du monde d'apnée - 100% Sport - 16/09/2020 "100% sport", c’est le résumé de l’actu du jour. Un concentré d’images et d’infos en 5 minutes chrono. Au menu de ce mercredi, l'étape clef de ce tour de France avec une arrivée au sommet du très sélectif col de la Loze, point culminant de l'édition 2020 de la Grande Boucle et la bagarre d'homme à homme entre Miguel Angel Lopez, vainqueur du jour, Roglic, le maillot jaune et Pogacar, 2e du général. On se rafraîchit aussi avec un nouveau record du monde d'apnée et une nouvelle référence chronométrique d'un défi hors norme, la côte belge à la nage! Et puis coup de gueule de Johan Bellemans, le médecin chef du COIB, le Comité Olympique et Interfédéral belge, qui estime que c'est impossible qu'il n'y ait aucun cas positif au Coronavirus sur le Tour de France. Dans le sondage du jour, la question qui tue , on vous demande si la Slovénie est en train de devenir la nouvelle nation de référence sur les grands tours. On attend votre avis sur tous les réseaux sociaux de RTBF Sport.