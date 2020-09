100% de sticks en stock pour nos Red Lions - © Tous droits réservés

100% Sport: les Red Lions et les Red Panthers enchaînent, les Belges poursuivent à Roland Garros... 24H plus tard, nos équipes nationales de hockey recroisaient les sticks allemands sur le terrain de Dusseldorf. Avec le mêmes résultat pour les Panthères: une défaite encourageante (3-1). Et après une nette victoire hier face à un concurrent direct, les Lions ont cette fois réalisé un match nul intéressant. Par ailleurs, retour aussi sur la défaite, en foot, de nos Red Flames. Les Belges gagnent en revanche à Roland Garros lors des qualifications et avancent vers le tableau final. On passe donc en revue toute l'actu du sport de la journée. 100%, c'est aussi toujours l'occasion de coup de coeur, d'un coup de gueule d'un entraineur de foot qui tourne mal. Et puis enfin, c'est aussi une question qui tue sur Wout Van Aert.