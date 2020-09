100% Sport: les Colombiens coulent au Grand Colombier et Kompany gagne enfin en tant que T1 - © Tous droits réservés

100% Sport - Dimanche 13 septembre - 100% Sport - 13/09/2020 "100% sport", c’est le résumé de l’actu du jour. Un concentré d’images et d’infos en 5 minutes chrono. Au menu très chargé de ce dimanche, l'explication des gros bras dans une très belle étape de montagne au Tour de France marquée par l'énorme défaillance d'Egan Bernal, le vainqueur sortant de la Grande Boucle, la victoire de Grégory Wathelet au jumping 5 étoiles de Valkenswaard aux Pays-Bas, l'actu sports moteurs (F1, Moto GP, SuperGT au Japon...) et la première victoire de Kompany comme T1 d'Anderlecht. "La question qui tue", elle concerne aujourd'hui le Sporting d'Anderlecht. On vous demande aujourd'hui si le RSCA est enfin en train de trouver son rythme de croisière. Avec cette question: le chef Kompany a t'il enfin trouvé la bonne recette?