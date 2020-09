En l'absence de Remco Evenepoel, et aux côtés de Greg Van Avermaet, Wout Van Aert sera la plus belle carte à jouer de l'équipe belge au Mondiaux de cyclisme sur route, qui se déroulent le 27 de ce mois à Imola, en Italie. Après s'être déjà imposé aux Strade Bianche, à Milan - Sanremo et avoir remporté deux étapes du Tour de France, Wout Van Aert peut-il remporter le titre mondial à Imola ? A vous de voter !