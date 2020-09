Toujours se méfier du lion qui dort - © RTBF

100% Sport: l'exploit de Pogacar et Thierry Neuville et Charleroi au top! - 100% Sport - 19/09/2020 Et le Tour est joué! Il n'est pas fini, mais le Tour de France a rendu son verdict principal aujourd'hui sur les pentes de La Planche des Belles Filles, au terme de l'unique contre-la-montre de cette édition. Un Tadej Pogacar inouï a tout reversé. Il remporte l'étape et rafle le jaune à Roglic. Pour le suspense,on peut aussi se rendre en Turquie pour le rallye WRC où, pour l'instant, Thierry Neuville emmène la meute dans la poussière. Pour le reste de l'actualité, les Belges Pieters et Detry cartonnent à l'US Open de golf et Nadal se promène à Rome. C'est plus difficile mais ça passe quand même pour Djokovic, confondu avec Federer par l'arbitre... Une bien belle et belge journée 100% sport.