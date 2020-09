100% Sport : Dries De Bondt champion de Belgique cycliste et le retour de nos équipes nationales de hockey

Il y a des courses cyclistes tous les jours en ce moment. Calé entre le tour de France et les championnat du monde, ce championnat de Belgique a couronné Dries De Bondt, le plus malin de l'échappée du jour. Chez les Dames, Lotte Kopecky remporte enfin le maillot tricolore dans la course en ligne sur route.

En tennis, Djokovic a repris sa marche triomphale. Aussi impressionnant que Zlatan, le Benjamin Button de l'AC Milan.

En hockey, c'était le retour de nos Red Panthers et nos Red lions lors de la Proleague. En Allemagne, une reprise pas forcément en douceur...