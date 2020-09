100% sport: Clijsters à l'US Open, Tour de France avec Van Aert, les Diables avant le match face au Danemark, c'est l'actu de ce mercredi en 5 minutes chrono

100% sport: Clijsters à l'US Open, Tour de France, les Diables avant le match face au Danemark, c'est l'actu de ce mercredi en 5 minutes chrono - © Tous droits réservés

100% Sport - Mercredi 02 septembre - Toute l'actualité du jour - 02/09/2020 En route vers une nouvelle aventure. La RTBF Sport vous propose tous les jours depuis samedi un résumé dynamique de l’actualité sportive de la journée en moins de 5 minutes. Ce mercredi dans "100% sport", on parle des résultats des Belges à l'US Open (dont la défaite de Kim Clijsters et les belles victoires d'Elise Mertens et d'Ysaline Bonaventure), de la cinquième étape du Tour de France sans oublier évidemment les Diables Rouges qui sont réunis à Tubize depuis hier pour y préparer deux matches de Nations League (face au Danemark samedi et à l'Islande mardi prochain). Bref c’est 100% Sport, profitez-en à 100% et n’oubliez pas de répondre à notre sondage