100% Sport: Bryson DeChambeau, golfeur bodybuildé et des suspicions de dopage au Tour de France -... Un lundi une fois encore 100% Sport. Avec la victoire de Bryson DeChambeau à l'US Open de golf, un joueur atypique, aussi méticuleux que puissant, lui qui a complètement changé de morphologie et pris près de 20 kilos ces derniers mois pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde au swing dévastateur. Dans l'actu en 59 secondes, on revient sur la main très très chaude d'Anthony Davis en finale de Conférence de NBA et sur les finales au tournoi de Rome alors que les qualifications de Roland-Garros ont débuté ce lundi. Focus aussi sur la galanterie de Pablo Cuevas pour obtenir l'attention d'une arbitre de chaise et sur la cryothérapie, technique de récupération par le froid très utilisée dans le sport de haut niveau. Dans le sondage du jour on vous demande aujourd'hui si Charleroi est capable de poursuivre sa belle série de victoires en Pro League (6 matches remportés sur 6 disputés) alors que les Zèbres se déplacent à Mouscron également. Enfin stupeur dans les suites du Tour de France, la formation Arkea-Samsic est dans le viseur des autorités françaises pour usage de produits qui pourraient être assimilés à des produits dopants. Le nom de Nairo Quintana a été cité...