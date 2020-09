100% Sport: Azarenka revit, Ferrari célèbre sa 1000e et les supporters enfin de retour dans les stades. - © Tous droits réservés

100% Sport: Azarenka revit, Ferrari célèbre sa 1000e et les supporters enfin de retour dans les... "100% sport", c’est le résumé de l’actu du jour. Un condensé d’images et d’infos en 5 minutes chrono. Au menu de ce vendredi, la résurrection de Victoria Azarenka après une très longue traversée du désert qui a vu l'ex-numéro 1 mondiale plonger au-delà de la 200e place mondiale, l'anniversaire de l'écurie Ferrari qui célèbre ce week-end son 1000e Grand-Prix sur le circuit de Mugello berceau de la marque mais aussi le coup de gueule de Lukaku sur le jeu FIFA 21 et le retour des supporters dans les stades.