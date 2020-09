100% Sport : 5 cas de Covid-19 à Anderlecht, le Kimback raté et... - © Tous droits réservés

100% Sport : 5 cas de Covid-19 à Anderlecht et le Kimback raté - 100% Sport - 15/09/2020 "100% sport", c’est le résumé de l’actu du jour. Un concentré d’images et d’infos en 5 minutes chrono. Au menu de ce mardi le Covid qui débarque dans le noyau A d'Anderlecht. Deux membres du staff et trois joueurs sont concernés. Zulj, Wellenreuther et Vlap. Cela dit pas encore question de demander un report du match de samedi face à Waasland-Beveren. Déclaration cash de Nadal qui revient sur l'exclusion de Djoko à l'US Open: "C'est important de pouvoir se contrôler". Kim Clijsters range déjà sa raquette. Fin de saison pour la Limbourgeoise. C'est le thème que la question qui tue. On vous demande si vous croyez encore en Kim Clijsters pour la saison 2021? On attend votre avis sur tous les réseaux sociaux de RTBF/Sport.