Valentine Dumont: sport et étude au plus haut niveau

Valentine Dumont est une de nos meilleures nageuses, la Namuroise aligne les records de Belgique sur 100, 200 et 400 mètres crawl. A côté de sa carrière sportive, la jeune fille de 20 ans suis des études de médecine.

"Chaque jour j’essaye d’aller chercher plus loin et de toujours aller chercher mes limites. Dans l’eau on arrive à faire ça et c’est vraiment un sport qui me plait."

C’est à 6H30 du matin que Valentine nous a fixé rendez-vous à la piscine olympique de Seraing, c’est ici que les meilleurs nageurs francophones se retrouvent le plus souvent. Le crawl, c’es la nage de prédilection de Valentine Dumont, c’est sur 200 et 400 mètres que la Namuroise est la plus performante

"Souvent quand on me voit nager, on me dit que ça à l’air super facile et que j’ai l’air d’aller lentement. Moi, quand je suis dans l’eau, j’ai l’impression d’aller vite."

Les journées de Valentine Dumont sont plutôt chargées. 10 entrainements semaine, plus de 60 kms dans l’eau, de la muscu mais ce n’est pas tout: la jeune fille de 20 ans poursuit des études supérieures.

"A côté de la natation je fais des études de médecine, j’étale mes années pour avoir plus de temps pour nager à côté. Pour moi, c’est important de faire ça, c’est un métier où je me sentirai utile pour aider les gens plus tard."

Avant d’exercer, Valentine s’est fixé quelques objectifs sportifs comme une participation aux Jeux Olympiques, le graal pour tout athlète.

"Les JO, quand j’étais petite c’était un rêve, ça m’impressionnait beaucoup quand je voyais ça à la tv. Maintenant c’est vraiment mon objectif. Les Jeux c’est la compétition la plus importante pour un sportif en natation, c’est vraiment la plus grosse compétition qu’on peut faire, c’est important."