Tuto 100% Sport : le judo

Ce week-end avait lieu la reprise du judo avec le Grand Chelem de Budapest et une partie de la délégation belge était présente.

Cet art martial d'origine japonaise compte beaucoup d'adeptes dans notre pays mais connaissons-nous vraiment son fonctionnement? Le but est la projection au sol de l'adversaire. Jusqu'ici ce n'est pas très compliqué. Mais quand on creuse un peu, on se rend vite compte que, en fait, c'est beaucoup plus que ça. Entre le waza-ari, l'ippon ou le koka, il faut pouvoir faire la différence… Petit tuto.

