La règle du hors-jeu, certainement la règle la plus connue et en même temps la plus mystérieuse du football… Qui ne s'est jamais senti perdu lorsque les supporters aguerris crient "Hors-jeu! Mais il fait quoi l'arbitre?" vers l'écran qui diffuse le match? Grâce au tuto de 100% Sport, ça n'arrivera plus jamais. Voici une vidéo de deux minutes qui fait de vous un pro face aux buts.