Tuto 100% Sport : le cyclo-cross

C'est en France que Géo Lefèvre, journaliste sportif et co-créateur du Tour de France, et Daniel Gousseau, secrétaire général de l'Union cycliste française, participent à l'émergence de la discipline au début du 20ème siècle. Le cyclo-cross est inspiré par les soldats cyclistes. Ceux-ci devaient parfois traverser les champs à vélo pour transmettre des messages.

L'origine du nom est assez simple ; c'est la contraction du cyclisme et du cross pédestre, une partie course à pieds qui prenait largement le pas sur le reste étant donné le poids très conséquent du matériel à cette époque. "Supposez un cycliste qui ait, en temps de guerre par exemple, l'obligation de ne pas se contenter des grandes routes, de rouler ou de trotter à travers des terres labourées, de se faufiler dans les sous-bois, de franchir des fossés, et vous saurez ce qu'est le principe du cyclo-cross pédestre. " Ces mots, qui datent de 1902, sont ceux de Géo Lefèvre.

Les premiers championnats du monde de cyclocross sont organisés pour la première fois en 1950 pour les hommes et en 2000 pour les femmes. Les manches se déroulent sur environ une heure de temps et toujours en automne ou en hiver. Elles se font sur des circuits techniques et accidentés ; les praires, les chemins et les passages boueux constituent des obstacles et obligent les participants à descendre de leur vélo pour le transporter sur leur dos.