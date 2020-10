Tuto 100% Sport : comment fonctionne la NBA ?

Conférence Ouest vs Conférence Est

En saison régulière, chaque équipe joue normalement 82 matches au sein de sa conférence. Un chiffre étonnant qui donne l'impression qu'on joue quasiment tous les jours, mais c'est ça aussi la NBA.

Cette année, Covid oblige, tout a été réduit et la fin de saison s'est disputée dans une bulle NBA au Disney Resort d'Orlando. Les Playoffs ont bien eu lieu entre les 8 meilleures franchises de l'Ouest d'un côté et les 8 meilleures franchises de l'Est de l'autre.

Un champion émerge de chaque conférence, et tous deux se disputent la grande finale, Ouest contre Est. Cette année, elle oppose les Los Angeles Lakers au Miami Heat.

A partir de là, fini les maths, tout devient plus clair : la première équipe a remporter 4 matches décroche le titre NBA et les joueurs empochent notamment la fameuse bague des Champions.